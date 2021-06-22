侯友宜視察果菜市場快篩作業。（新北市政府提供）

台北農產運銷公司日前爆發新冠肺炎疫情，累計45人確診，第二果菜批發市場22日照常開市，一樓攤商向媒體大吐苦水表示，該市場2樓拍賣場與4樓配貨中心都有人確診，但北市府只有在第一市場設立快篩站，卻要他們自己去找醫院預約快篩，柯文哲這樣做任由他們自生自滅。（張鎧乙攝）

台北農產運銷公司日前爆發新冠肺炎疫情，累計45人確診，第二果菜批發市場22日照常開市，一樓攤商向媒體大吐苦水表示，北市府只有在第一市場設立快篩站，卻要他們自己去找醫院預約快篩，外縣市如桃園、新北的果菜市場都設立快篩站，柯文哲這樣做任由他們自生自滅。（張鎧乙攝）

台北農產爆發45人確診，為阻絕新冠肺炎疫情傳播，新北今（22）日出動機動篩檢隊至三重、板橋兩處批發市場廣篩，上午新北市長侯友宜前往視察作業情形，侯友宜表示，三重、板橋果菜公司要篩2200位，今天早上已篩1000多人，全為陰性，預計今天把2200個名額全做完篩檢。

侯友宜表示，這次北農染疫事件，新北市民受到波及，已確定有24位，但還有沒公布的，對新北的影響很大。北農和新北果菜公司，平常交易過程中，互相往來的人數有百分之10大概約200人，所以北農對果菜公司的影響，絕不是單純蔬果之間的供應而已，最重要，兩個地方的果農們都有互相往來，所以北農群聚事件發生，新北市要嚴正以待，共同面對、因應、承擔、一起解決這個問題。

對於相關因應侯友宜指出，新北果菜公司除了清消、所有的攤商及第一線的作業人員全部打疫苗，最重要在拍賣過程當中，分區、分時段、分貨來拍賣，才不會造成群聚，希望北農群聚事件所造成的波及，新北能夠降到最低。

至於基隆市長林右昌不滿台北市柯文哲市長甩鍋給新北跟基隆，對此侯友宜表示，北北基是一個共同的生活圈，大家一起要共同來承擔，面對因應解決問題，所以新北市的區域聯防平常跟台北、基隆都保持密切的合作，尤其很多疫調的通報、資訊的往來，都會在第一個時間透過科長級以上隨時轉達給對方知道，我們希望這樣一個機制能夠更緊密、更能積極的因應。

侯友宜說，在這一次北農事件發生的時候，沒有人可以置身度外，大家全力以赴，共同團結面對防疫，希望趕快把北農群聚事件，能夠疫情得到控制，讓傷害減到最低。