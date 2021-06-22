新北市每年度約有60位重度障礙學生，教育局安排11位巡迴教師協助，透過聽廣播、看錄製影片、遠距互動等方式，與家長合作，讓重度障礙學生能持續學習。（新北市教育局提供）

各級學校停課延長至暑假，新北市每年度約有60位重度障礙合併其他身體疾病而無法到校的學生，考量學生需要特殊醫療設備、到校有感染風險等因素，教育局安排11位巡迴教師協助，透過聽廣播、看錄製影片、遠距互動等方式，與家長合作，讓重度障礙學生能持續學習。

教育局指出，教師在疫情期間無法到家指導，但重度障礙學生完成聽指令、眼神動作都需要引導，因此在家教育巡迴教師團隊因應各項線上教學資源，以及學生體力、家庭視訊設備、家長負荷等不同狀況，設計出許多不同教學模式。

大觀國中教師白文怡表示，重度障礙學生體力和專注力無法長時間持續，因此只能將每節課程分成好幾單元，用分段預錄影片的方式說明，並讓家長下載影片播放給學生觀看，並透過穿插視訊互動確認學生的狀況。

就讀國中七年級的甯甯（化名）表示，生病後全身剩眼球有轉動能力，從國小在家教育就用眼控輔具來溝通，因此在遠距學習有很好的成效，比起實體上課，更喜歡跟老師視訊互動。

中正國小專長體育教師郭宗坤為了讓重度障礙學生每日運動，避免關節、肌肉萎縮，特別錄製了簡易的運動影片，分享給特教團隊使用；永福國小教師廖聆劭也安排聽廣播節目，除了達到學習的目的外，也讓學生眼睛適時休息。

教育局長張明文表示，特教老師透過定期關心學生生活起居、健康情形，並透過支持系統協助遠距學習，雖然巡迴教師暫時無法到家教課，但在艱困的疫情期間，這些持續默默付出的老師集結智慧，發展出實務可行的做法，並透過家長的協助，讓重度在家教育學生也能停課不停學。