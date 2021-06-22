國防部規畫取消「軍團」改成「作戰區」編制，刻正進行暖身動作；青年日報繼昨日刊登第4作戰區揮官，即陸軍八軍團指揮官傅正誠中將視導屏東空軍部隊防疫工作，今又刊登傅正誠視導高雄海軍部隊，同時也刊登第3作戰區指揮官，即陸軍六軍團指揮鍾樹明中將昨日主持「作戰區擴大戰敵情會報」，陸海空各作戰分區部隊主官均參加視訊會議。

第4作戰區指揮官傅正誠日前視導作戰區轄屬高雄地區海軍部隊防疫整備，要求單位秉「防疫優先」原則，確遵中央及國防部防疫政策指導，持續強化整體防疫作為；另提醒，海軍艦艇艙間為密閉空間，務必落實各項防疫措施，嚴堵疫情侵入，杜絕形成防疫破口，以維官兵健康與整體戰備能量。

傅正誠說，作戰區應整合轄區內三軍防疫能量，協力輔導檢視各營區防疫執行現況，並有效發揮支援效能，共同堅實作戰區整體抗疫防線。

此外，第3作戰區指揮官鍾樹明中將昨日主持「作戰區擴大戰敵情會報」，召集轄屬各單位主官視訊與會；鍾樹明勉各作戰分區指揮官，戮力推動三軍部隊間溝通與聯繫機制，期透過主官、幕僚、戰情等管道，建立密切交流與合作默契，有效整合地境內重要資訊，方能在戰備訓練、災害防救等各項任務上，獲得加乘效果，展現作戰區聯戰能量。

國防部長邱國正5月在立法院指出，國防部正規畫取消「軍團」改成作戰區，這項規畫是為三軍聯合作戰，以後各個作戰區指揮官，就是一個「小參謀總長」。邱國正表示，每個作戰區都有陸海空部隊，讓作戰區指揮官統籌三軍，才是聯合作戰，但施行時間未定。