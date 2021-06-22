患有思覺失調的賴姓男子因與在牙醫診所工作的妹妹有糾紛，2018年5月間持刀到診所、揚言找妹妹，卻先後殺害羅姓、翁姓護士重傷，接著又砍殺王姓牙醫師致死，一審與二審均採信草屯療養院的精神鑑定、認為賴行兇前精神疾病嚴重，判賴男無期徒刑，最高法院發回更審，台中高分院更一審認定他犯案時無精神耗弱狀況，但仍維持原判、褫奪公權終身。

牙醫師遺孀周女士在聆聽判決後，在法庭外掩面哭泣無法接受。更一審審理期間，賴男及其律師堅稱賴男犯案時精神狀況不穩，否認有殺人犯意，請求減輕其刑，但牙醫師家屬仍希望法官處以極刑，還予死者公道。

台中高分院曾委託台中榮總進行二次鑑定，認定賴男行兇前行為不受疾病影響，但當時高分院卻不採用二次鑑定報告，仍採用草屯療養院第一次鑑定，認定賴男犯案時辨識行為能力受疾病影響，判他無期徒刑

賴姓男子是2018年5月間持刀衝入王姓牙醫的診所，接連砍殺在櫃檯的羅姓、翁姓護理師，接著持刀殺害王姓牙醫師，台中高分院上午駁回上訴，對於牙醫師遭殺害部分、判處賴男無期徒刑、褫奪公權終身且服刑期滿仍需監護5年，令殺害羅女、翁女未遂部分分別判賴10年、13年有期徒刑，仍可上訴；此外，賴男預備殺害妹妹的部分判處1年6月、服刑期滿需監護3年，此部分判決確定。