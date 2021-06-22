美國日本相繼捐贈我國疫苗，國民黨革實院長羅智強質疑民進黨政府淪為「疫苗乞丐」，自己買的沒多少，大多數都靠捐贈。民進黨立委王定宇則反嗆搜尋「美援」都是宋美齡的名字，「是說宋美齡跟蔣介石是乞丐嗎？」藍委李德維對於王定宇的類比不以為然，「民進黨執政，我們又從富足淪落乞討，竟然還能乞討的這麼理直氣壯，真的不是反串嗎？。」

李德維質疑王定宇，怎麼會把如今台灣的疫苗困境，靠美國與日本接濟，跟70年前，台灣接受美援類比。1950年代，因為韓戰爆發，原本已經被美國放棄的國民黨政府重新獲得美援，那時的國民黨帶著百萬敗軍難民撤退到台灣，內政篳路藍縷，還得備戰共軍犯台，確實是一窮二白，就算被譏為「乞丐」，不能說是偏離事實。

李德維說，如今的台灣，人均收入將近3萬美元，你民進黨政府才剛剛大內宣說什麼台灣去年的經濟成長率是「亞洲四小龍」之首，我們自己難道買不起疫苗？撐不起代工嗎？結果現在又不跟香港，新加坡比了，要跟70年前的台灣比，真的不是反串嗎？

李德維指出，在那個年代，接受美援的「乞丐」很多，但台灣非常爭氣，幾乎是戰後運用美援最成功，最快脫貧的國家地區之一，也才有了「亞洲四小龍」美稱。結果你民進黨執政，我們又從富足淪落乞討，得跟第三世界國家搶疫苗，分資源，竟然還能乞討的這麼理直氣壯，振振有詞，真的不是反串嗎？

李德維呼籲民進黨，不想當乞丐，就爭氣，當年國民黨做到了，請民進黨比照，只會瞎嚷嚷著你怎麼可以這樣講，不只是乞丐，還是無恥的乞丐。