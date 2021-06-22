因資金遭香港政府凍結，香港《蘋果日報》最快明天（23日）將會停運。《香港01》報導，特首林鄭月娥今天（22日）早上出席行政會議前接受記者聯訪，她拒回應是否解封《蘋果》凍結資產，指《香港國安法》須嚴肅執行，不能形同虛設。她指凍結資產做法是國際慣例，以防範有人以相關資產繼續危害國家安全。

香港保安局上周引用《香港國安法》，凍結壹傳媒旗下《蘋果日報》資產，《蘋果日報》能否維持營運成疑。壹傳媒董事會昨日（21日）召開會議，《蘋果日報》最快明日（23日）將會停運，而目前大部分員工已辭職；壹傳媒董事會已去信保安局，申請要求解凍部分資產，以發薪給員工。

對於《蘋果》面臨停止營運，林鄭月娥稱，一般警務處採取行動後，個案進入司法程序，所有人都不應評論。她說，《香港國安法》即將踏入一周年，香港自回歸20多年來，香港一直忍受沒國家安全的法律，長期出現法律真空，故當去年實施《香港國安法》後，政府一定會有法必做、執法必然，違法必究，不會將這條重要的法律形同虛設。

林鄭指，相信警方在行動前已作足夠的證據搜集，強調最終檢控權在律政司，不受任何人干擾。她強調，必須要認為嚴肅對待《香港國安法》，又指國安法目的除了懲治，還有防範、制止，同時有一定的阻嚇作用，讓國安法發揮最大效能，令香港長治久安。

林鄭還說，《香港國安法》第4條列明同時要保障人權，包括國際公約等，惟認為所有人權和自由都不是絕對，在特定情況下，如涉及公共衛生或公共秩序等可限制個人和團體的權利。

她認為，警方的執法行動與新聞工作無關，並不是該新聞機構或報導有問題，而是涉及危害國家安全行為，故強調不應指涉案人士是新聞機構人士就說打壓新聞自由。

林鄭表示，一般新聞工作不應該是危害國家安全，傳媒可以批評政府，但不能危害國安，認為傳媒有能力分辨。法津面前人人平等，新聞機構負責人不能以新聞自由為保護罩，而不遵守法律。對於保安局局長凍結壹傳媒3間公司資產，林鄭稱是國際慣例，申請解凍會否獲批會依法辦事。

至於因凍結資產而引伸出的勞資糾紛，林鄭說，香港有嚴謹法例保障權益，強調政府會一視同仁，不論哪個機構都會提供適當協助。

至於任內是否啟動《基本法》第23條立法，林鄭月娥稱，根據《香港國安法》第7條，港府應盡快完成《基本法》規定的維護國家安全立法和完善相關法律。她稱，政府正籌備23條立法工作，同時會把現行法律付諸實施，維護國家安法。

林鄭指，《基本法》23條涉及的七類罪行，與《港區國安法》的四類罪行有相同和不同之處，但現屆政府任期只剩下一年，新一屆立法會明年1月才開會，政府無能力在未來一年完成立法工作，但會爭取時間籌備。