半導體設備廠均華(6640)公布自結4~5月合併獲利6060萬元，每股稅後淨利達2.27元，賺贏去年全年的每股淨利1.57元。

均華受惠半導體先進封裝客戶需求強勁，4月營收達1.53億元，5月營收再上升至2.34億元，年增逾3.3倍，逼近第1季總營收的2.49億元，並創單月營收歷史新高。

均華第二季獲利隨著營收大增，自結5月單月稅後純益約3941萬元，年增392%，每股稅後純益1.49元，4~5月合併獲利6060萬元，每股稅後淨利2.27元；累計前5月稅後純益約0.67億元，年增約97%，每股稅後純益2.29元。

均華受惠半導體先進封裝客戶需求強勁，此外，均華、均豪與志聖去年共同組成G2C聯盟，借助三方各自在半導體、顯示器與PCB專長，搶攻半導體一站式服務商機，隨著客戶採購效益開始顯現，均華今年業績也顯著成長。股價今早再創139.5元漲停價新高。

均華今年營運重點為配合客戶發展客製需求設備，掌握行動裝置、CIS、車用電子市場成長，也將已開發完成的產品積極推展至新市場與新客戶，以台灣市場為基礎，擴大至中國市場。