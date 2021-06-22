根據資料統計，台灣上市櫃公司整體5月營收年增率為17.23%，半導體業類別5月營收年增率為28.78%，「ICE FactSet台灣核心半導體指數」成分股5月營收年增率平均37.81%，其中以上游IC設計類股表現最為亮眼，今年以來多家IC設計公司上調其產品價格以反映成本，然在備貨力道強勁下，出貨及營收仍屢創佳績。

目前台股掛牌的半導體ETF包括：富邦台灣半導體(00892)、中信關鍵半導體(00891)、國泰費城半導體(00830)等。

富邦台灣半導體(00892)ETF經理人陳靜如指出，「ICE FactSet台灣核心半導體指數」前10大成分股即有聯發科(2454)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)及譜瑞-KY(4966)等IC設計類股，統計指數之IC設計類股合計權重共計約39.39%，平均5月合併營收年成長率為56.3%，帶動指數IC設計成分類股漲幅走高，今年以來(截至6/11)累計平均漲幅44.51%。富邦台灣半導體(00892)ETF掛牌後第2週(6/15~6/18)，受益人數大幅增加約1.5萬人。

中信關鍵半導體(00891)掛牌後隨即成為台股ETF新科人氣王，短短不到兩週時間，成交金額就衝上所有台股ETF中排名第二，更一舉成為受益人數、基金規模第八大的台股ETF。中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，近期台股表現雖因疫情憂慮，表現相對壓抑，但疫苗畢竟已經面市，疫情將成短期事件，長期歐美經濟復甦，5G手機、電動車等趨勢未變，半導體產業的長期基本面仍在，是吸引市場投資人的主要原因。