美國抗疫今天達成兩大里程碑：一是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日病亡人數降至300人以下，是2020年3月疫災以來首次；二是完全接種疫苗的人數來到1.5億。

美聯社報導，據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，COVID-19名列美國2020年第3大致命病因，僅次於心臟疾病和癌症。如今疫情放緩，名次也跟著往下滑。

美國疾管中心資料顯示，COVID-19每天奪走的人命已低於意外事故、慢性下呼吸道疾病、中風或阿茲海默症（Alzheimer）。

COVID-19累計死亡病例美國有超過60萬，全球則近390萬，不過，一般認為，兩項數據的實際數字要高出許多。

根據美國疾管中心資料，境內約45%人口已完成接種，逾53%至少接種1劑；但讓公共衛生專家失望的是，疫苗需求開始慢了下來。

卓克索大學（Drexel University）公共衛生學院院長狄茲魯（Ana Diez Roux）表示，確診和病亡比率減少，確實值得慶賀，但有些州疫苗接種率偏低，病毒仍有擴散和突變的機會，包括密西西比州、路易斯安那州、阿拉巴馬州、懷俄明州和愛達荷州。

她說，目前為止，現行疫苗對抗現有變異病毒株上看來是有效的，但病毒在人與人之間傳播的時間愈長，就愈可能發展出變異株，而其中部分危險性可能更高。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國目前新增確診每天平均約1萬1400例，遠低於1月初的逾25萬例；單日病亡人數平均293人，同樣自1月中旬的3400多人高峰下滑。

就連2020年春天淪為全美重災區的紐約州，州長古莫（Andrew Cuomo）今天都在社群媒體推特（Twitter）發文說，州內新增病亡人數為10，遠低於疫情高峰的單日近800人病故。