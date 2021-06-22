人氣YouTuber蔡阿嘎堪稱是網紅始祖，連太太二伯、一對兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」也都擁有超夯人氣，而不時分享育兒經的二伯，近期則是罕見大解放，她大尺度單穿內衣就入鏡，解放有料上圍，原來二伯原來這麼胸。

「嘎嫂」二伯昨（21日）在網上分享一系列內衣照，只見二伯換穿淡紫色、黑色、粉色等款式內衣，大方露出渾圓北半球和事業線，下半身搭配牛仔褲入鏡的二伯，不僅腰身、四肢纖細，肚子也很平坦、膚質細緻白嫩，完全不像是雙寶媽咪，二伯的身材維持得相當不錯。

二伯腰身、四肢纖細，不像是一對孩子的媽。（圖／取材自嘎嫂二伯臉書）

嘎嫂身材這麼辣。（圖／取材自嘎嫂二伯臉書）

二伯大尺度辣照，讓老公蔡阿嘎看完直呼：「我老婆真的很兇」、「等等這誰？我有追蹤這個人？」啦啦隊女神「琳妲」林羿禎、網紅「一隻阿圓」大讚二伯太辣，網友也驚呼不科學：「太少女了啦，兩個兒子的媽不合理啊啊啊！」、「也太正了 阿嘎竟然願意讓妳接這個」、「被阿嘎耽誤的嘎嫂」。

同時，二伯進一步提到，內衣對發育中的少女、年輕女性都有其重要性，生過二胎的二伯還有感指出，對懷孕中或是哺乳中的媽媽來說，很容易脹奶而覺得緊繃不舒服，但二伯提醒，不能不穿內衣放任胸部「大走山」，二伯也說：「生完孩子餵完母乳的媽媽應該都有同感，cup跟皮膚的彈性和緊實，真的就是一去不復返」，因此，她認為挑選穩定包覆、不壓迫的內衣很重要。