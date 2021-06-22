本土疫情嚴峻，詐騙集團絕對沒閒著！民眾不只要防疫，更要「防詐」！自指揮中心宣布三級警戒以來，Whoscall已辨識出超過280萬次詐騙電話與簡訊，較上月同期成長近三成。為應對多變的騷擾與詐騙電話，Whoscall推出iOS全新進階版，加入「自動更新」最新號碼資料庫的新功能，增加使用便利性！

Whoscall指出，目前在台灣已累積近630萬位用戶，每月平均共辨識1.4億次陌生來電與簡訊。Ｗhoscall開發團隊聽到來自用戶長久以來的期待與心聲，自本月起在iOS全新進階版中，推出「自動更新」號碼資料庫的功能，上架短短兩週內已有萬人試用！由於騷擾和詐騙號碼變動頻繁，唯有定期更新號碼資料庫才能確保來電辨識率，過去Whoscall用戶須透過手動的方式，每週進入App內進行號碼資料庫更新，而全新進階版功能，便可以解決用戶疏於每週手動更新的風險。

Whoscall持續開發多元應用，在去年iOS進階版中新增的自動封鎖高頻騷擾來電功能，即是透過AI分析與預測，自動為用戶封鎖每週高頻騷擾與詐騙電話號碼清單。Whoscall產品經理沈琬婷分享開發歷程：「以本次自動更新功能為例，光今年客服團隊就收到超過上百封希望開發此功能的建議。而Whoscall除了持續提升辨識率外，我們也積極的從使用者需求出發，打造更多新應用。接下來團隊也正著手開發新功能在進階版服務中，相當令人期待！」

目前Whoscall iOS進階版年費為600元，等於每月月費平均50元，便能享有自動封鎖高頻騷擾來電、自動更新號碼資料庫、零廣告介面等服務！歡迎所有對進階功能有興趣的朋友們，立即體驗免費七天試用！