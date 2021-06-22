AZ疫苗15日起大規模施打，目前開放到第6類75歲以上老人及孕婦接種，卻爆出百人接種AZ猝死，出現緩打潮，然而兒科醫師楊為傑表示，不懂為何老人家要等莫德納，從數據上來看，莫德納的疫苗反應比AZ還強，懷疑真的有接收到正確訊息嗎？

美國捐贈的250萬劑莫德納20日運抵台灣，加上AZ猝死事件頻傳，不少年長者因此不打AZ，想改打莫德納，但楊為傑在臉書「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」發文，不懂老人家等莫德納的理由，平均而言，接種莫德納的反應比AZ還強，且第二劑比第一劑更明顯，質疑長輩真的有接受到正確的訊息嗎？

此外，楊為傑提到，北農群聚感染事件非常麻煩，短期內疫情沒有樂觀的理由，台灣離清零的目標還很遠。他個人認為，在美國250萬劑莫德納疫苗下，第七類軍人、高中以下教師、幼兒園托育人員等很快會輪到，呼籲第七類的民眾，趕快找好地方當口袋名單，一開放就迅速施打，「天知道風向會不會說變就變，那些早就開放卻不打的，突然跑來跟您搶疫苗」，還是先想起來放比較好。

對此，網友紛紛留言：「你怎麼會覺得老人家有接受到正確的資訊，連年輕人都沒有了」、「老人家不打的話，請快點開放讓一般民眾施打QQ」、「我聽到長輩說，AZ是日本不要才給我們，打了死一堆人，line群組不乏這類的說法」、「應該是因為現在AZ出了問題，雖然沒有證實，但每天看電視絕對先入為主，就會轉向其他選擇，即使國外有任何新聞他們也不會在意」。