漢翔公司上周為1000名員工施打新冠肺炎疫苗，被質疑憑什麼先打，漢翔稍早除回應，是因參與重要國防專案，漢翔董事長胡開宏也發出公開信，表示為提升了公司整體的防疫能量，執行專案的需要先行施打疫苗，也請其他尚未施打疫苗的同仁也切勿浮躁驚慌，會全力爭取中央指揮中心儘早配發疫苗。

胡開宏公開信內容如下：

各位漢翔的同仁大家好，政府經過審慎評估後，對公司內部分執行特定業務的同仁，優先施打疫苗!本公司在軍業部分，一直以來都肩負著維護國家戰力的重責大任；而前開同仁，因為執行專案的需要先行施打疫苗，也提升了公司整體的防疫能量。其他尚未施打疫苗的同仁也切勿浮躁驚慌，公司已持續地向相關部門，全力爭取中央指揮中心儘早配發疫苗，請大家稍安勿躁。

另外公司也不斷加快其他防疫措施及建置防疫能量，近日內公司已設四個快篩點，相關硬體配備、標準都會統一，並完成備便，人員訓練、試劑、廠護預防注射等也已經到位，且快篩之執行均有SOP作業；此外公司同時規劃三個疫苗注射點，相關場地及硬體相關設備，亦均設置完成備便。

各位漢翔同仁都是公司最重要的資產，沒有各位在工作崗位上的努力及奉獻，就無法提供公司營運的堅實基礎，因此再次提醒施打疫苗的同仁們，除注意施打後短時間內身體可能產生的不適反應外，所有全體同仁都應該持續保持正確的防疫觀念，落實保護自己的良好衛生習慣，如此才能真正保護自己及家人的平安健康。

疫情仍然嚴峻，同仁不能懈怠，期許各位能努力貫徹防疫措施，持續在自己的工作上努力精進，展現出漢翔認真負責的優良企業文化，最後希望各位同仁能繼續配合各項防疫措施，也祝福各位闔府平安。

董事長 胡開宏

另，漢翔公司回應如下：

漢翔表示，由於本公司參與重要國防專案，攸關國家安全亟需趕上進度，故而為參與基礎關鍵設施操作人員，向國防部申請施打疫苗，由漢翔提報名單，經國防部核定，以國軍戰備額度分配予漢翔，公司目前含勞務派遣約7500多人，提報1000多名，實際注射人數約1000多人。

漢翔聲明稿指出，此事在公司內部為公開事件，未要求員工不能對外公開，董事長於公司內部亦發信給有施打疫苗的第一線軍用業務人員，也發給未施打疫苗的其他同仁公開信。特別強調的是，不能曝光的是同仁的名單，參與特定國防專案為機密，因此不便曝光人員名單。

漢翔重申，持續推動國防安全，將所面臨之困境向國防部與經濟部反應，漢翔也非常感謝國家的支持與協助，將本公司列為基礎關鍵設施操作人員名單之中。未來，漢翔持續努力爭取疫苗，也超前部屬各式防疫措施，設置快篩站，確保全體同仁身體健康，以支持國家重要政策。