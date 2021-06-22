全球疫情進入後期，經濟出現強力復甦，聯準會對於升息的態度轉趨強硬，上周透露可能提前在2023年升息，引起市場議論，有專家認為，對於亞洲國家而言，必須在升息前控制好疫情，才能以良好的經濟狀態迎接升息挑戰。

CNBC報導，美國升高利率會吸引海外投資者，但其他國家為了避免資金快速流失，勢必也會跟著提高利率進行防禦，因此高利率可以幫助各國防止過多的資本流出，但調升利率的速度過快，也會增加經濟崩潰的風險

亞洲國家在此時處於較被動的角色，該以何種態度面對聯準會釋放鷹派訊息？金融分析公司Moody's Analytics首席亞太經濟學家Steve Cochrane表示，「亞洲國家必須先控制好疫情，讓經濟處於穩定且良好的狀態，一旦聯準會升息，能夠更有餘裕的面對轉變。」

報導指出，由於亞洲的疫苗接種進展落後於美國和歐洲，近幾個月來，包括日本、台灣和馬來西亞在內的許多亞洲經濟體出現病例激增的狀況，迫使當局採取更嚴格的社會隔離措施，這也讓該國經濟狀態出現雜音。

Steve Cochrane補充說道，「亞洲的新冠肺炎疫情正抑制國內的需求，讓通貨膨脹保持較為平和的狀態，但部分國家如泰國、印尼和菲律賓還無法適時控制疫情，同時也沒有強而有力的疫苗接種計畫。」

此外，世界銀行6月初曾發布報告指出，部分東亞及新興市場國家的人均收入難以在2022年恢復到疫情大流行前的水準，主要原因在於疫情持續蔓延及控制疫情的速度並不一致。