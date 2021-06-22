陳喬恩2年前參與《女兒們的戀愛2》與小9歲、大馬富二代曾偉昌（Alan）成功配對，事後陳喬恩承認來這個節目就是為了談戀愛，節目外兩人正式交往。今年4月陳喬恩傳出和男友好事近，陳喬恩更曬出無名指戴鑽戒美照，但她沒公開承認，昨(21日)深夜她在IG限時動態分享跟男友畫畫，但暱稱從過往的「曾先生」變成「老公」，之後她更刪文，引發外界秘婚聯想。

今年4月節目導演吳夢知在活動上宣傳《女兒們的戀愛》新一季內容，脫口說出：「我們的節目是真的，像陳喬恩就要結婚了」，而陳喬恩身邊工作人員則表示沒有聽說，新聞狂傳，陳喬恩出面發文護男友，並替Alan「正名」，直指：「曾先生是馬來西亞華僑，他的英文名字是Alan、而非艾倫」，不知何時被誤傳艾倫，還有人寫成艾倫老師，害其他人無故被捲入，讓她很不好意思。

陳喬恩和Alan頻傳好事近。（圖／翻攝自iam_joechen IG）

之後，大陸媒體報導，有粉絲私敲陳喬恩截圖曝光，對方問她婚訊，陳喬恩回應為何做什麼都要跟大家報備，「有沒有求婚是我們私人的事情，無論有沒有我也不會跟你們講啊，請原諒我的白眼，謝謝妳的關心喔」，更說不用擔心她會被騙，「姐42（歲）不是24（歲），更何況24（歲）已經很精明了」。

陳喬恩改口叫男友老公。（圖／翻攝自iam_joechen IG）

昨晚陳喬恩分享和陪Alan畫畫的照片，先是說「三更半夜作畫的老公」並TAG Alan帳號，接著刪文改說「新的畫風」，且再次TAG Alan帳號，消息引來網友狂猜小倆口好事近，或甚至秘婚，說：「反正她自己開心就好其他也不關我們事」、「現在沒結婚叫老公的不是很多嗎」、「結婚了嗎？祝福」、「感覺自己失戀了」。