疫情衝擊國內經濟，業者苦哈哈，桃園一家主打年輕台灣正妹芳療師的按摩館，雖業者於門口貼著「暫停營業」標誌，但仍私下以網路招攬客人，桃園警分局接獲相關情資於21日晚間循線稽查，查獲業者違規營業並移請裁處。

桃園一家主打年輕台灣正妹芳療師的按摩館，因收入掛蛋鋌而走險違規營業，雖門口仍貼著「暫停營業」字樣，但仍以通訊軟體私自招攬客人，警方表示，經接獲情資於21日晚間前往按摩館稽查，發現店內27歲詹姓芳療師與34歲李姓芳療師正與1男客議定消費價格，警方指出，全案將依規定移請裁處。

警方指出，消費的男客從其他區至桃園區該按摩館進行單純按摩消費，但沒想到芳療師竟向男客表示消費價格需高達4000至8000元，遠遠高出男客的預期，便向芳療師再行議價，未料議價過程中卻突遇警方稽查違規營業，讓最後按摩的一線希望一掃而空。

警方指出，該按摩館透過臉書、LINE等通訊軟體招攬客人，男客亦是透過網路得知該按摩館仍有營業才前往消費，警方表示，前往稽查時，2芳療師直向警方一再表示自己知道疫情期間需停業，但因近日收入掛蛋，為求生存才會透過網路招客鋌而走險，並指出該案已製作紀錄表移請桃園市政府衛生局裁處。

警方呼籲防疫期間，業者應自律自重，配合政府政策，切勿違規營業，一旦經查獲除遭開立高額罰單外，若淪為防疫破口，實在是害人害己，警方將持續加強稽查，違反規定的業者，將依規定移請裁處。