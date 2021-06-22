北農群聚和士林某長照中心群聚兩案，苗博雅昨表示，自己透過市府索資、政府公開資訊、陳情訊息所掌握到的狀況：這兩案共通的問題都是：疫調、匡列、隔離、篩檢不確實，無法確實消滅隱形社區傳播鍊，這正是進入三級警戒以來，她最憂心的問題。

針對北農群眾案，苗博雅昨（21日）在臉書發文表示，北農的零號病人最早在12日就出現，傳到現在已經超過一個月，目前一市、二市已發現45人確診，環南市場也出現15個病例，更讓人擔心的是，批發市場人流南來北往，實際蔓延範圍恐比現在看到的更大。

這一個月以來，苗博雅指出，北市府並沒有妥善運用實聯制的功能，將所有可能的接觸者找出做篩檢與隔離，也沒有和北北基桃生活圈妥善溝通，反而是外縣市找出確診者，作疫調之後才發現確診者曾有北農的接觸史或足跡。

苗博雅認為，匡列、隔離、篩檢的問題，必須立即改善，才有機會截斷病毒傳播鍊，但市府的反應卻著重在「打疫苗」這讓人更加擔憂。疫苗打了要兩週才會產生保護力，且保護力是「保護不會重症死亡」，但仍有可能染疫，也可能帶病毒傳染給別人，隱形傳播鍊也不會因為打疫苗而斬斷。

至於士林某長照中心案，苗博雅表示，其洗腎住民在7日發病，8日PCR確診，長照中心在8日當天就通報衛生局，但市府竟稱長照中心若有隱匿要開罰，顯然資訊有誤，更想不到士林某長照中心案，竟是因為篩檢費用的問題卡關。

苗博雅稱，長照中心第一時間已自費10萬元做全院快篩，並於9日向市府求助，希望市府幫忙做全院PCR篩檢，因為快篩不夠精確，有偽陰性問題，且長照中心一時之間沒辦法負擔全院PCR費用，但市府窗口表示，無法派人到長照中心做公費篩檢，回應要請示長官後就沒下文，只能請長照中心自行帶長者去醫院做自費快篩。

「幾十位需要長照的長者，如何全部帶去醫院做快篩」？苗博雅指出，市府承辦人員表示沒有公文，無法派車，請長照中心自行找自費代步工具。長照中心只好自力救濟，逐步做PCR篩檢，有發現確診就通報，直至12日，市府才協調醫院協助長照中心做PCR，14日成立專案群組，才派出防疫巴士、救護車協助住民移出，到16日才全院篩檢完畢。

苗博雅直言，自己理解市府的公款動支有一定的程序，萬一違反法令還會被市府高層送政風送檢調，所以不責怪基層人員，但是按照既有規定，若匡列為接觸者，都是公費PCR篩檢，怎麼會有市府無法出錢做全院PCR的問題，除非沒有去匡列為接觸者；就算無法做全院公費PCR、公費派車，也可運用民間善款先墊付，後續再討論如何分攤，怎麼會因為費用問題，拖延救命的寶貴時間？除非善款的動支還沒有具體辦法，錢先進來卻不能用。

對應目前的緊急情形，苗博雅提出三點具體建議：首先，北農案、士林某長照中心案，再次顯示了「即時」匡列、隔離、篩檢、通報的重要性；其次，打疫苗不能取代「匡列、隔離、篩檢」，打了疫苗只是保護不會重症，還是有可能染疫，還是有可能傳染給別人，「匡列、隔離、篩檢」才能斬斷傳播鍊；最後是針對各種緊急狀況，市府高層應該針對善款運用制定簡明、易懂、便利基層公務員緊急運用的辦法，搭配以公開透明的方式讓各界檢視善款去向，不要辜負捐款人的愛心。