美國250萬劑莫德納疫苗抵台後，高雄市長陳其邁搶先將接種順序排在第六類的孕婦，提前至所有孕婦皆可施打莫德納。面對自家縣市長公開「逆時中」，疫情指揮中心今持正面態度表示，目前孕婦雖是列在第六類，但未來新的莫德納經配送後，接種順序跟著調整，「如果開放到第六類，孕婦當然有選擇。」

隨著美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗抵台後，目前規劃施打的對象，均已第一、二、三類為主。昨天，中央流行疫情指揮中心則將孕婦與75歲以上長者列入第6類施打對象。但隨後，陳其邁就獨步全台，宣布最快23日起，開放所有孕婦施打莫德納。

對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今被問到陳其邁是否「逆時中」，他表示，目前莫德納配送施打的對象主要以一到三類為主，孕婦部分目前是列在第六類；而AZ疫苗則是開放一到六類施打。

陳宗彥強調，未來在新的莫德納配送後，會不會就跟著做調整，就看莫德納的類別開放到哪裡，「如果開放到第六類，孕婦當然有選擇。」

值得注意的是，對於台北市長柯文哲宣布將比照台中市長盧秀燕，替所有鄰長先行施打疫苗，陳宗彥強調，不管台中還是台北，被列為第二類的地方防疫工作人員，指的是「從事第一線直接接觸居家檢疫、隔離者」的工作人員，這是交由各地方政府認定，「如果有實際從事的話，當然可以認定為第二類，但必須列冊」。