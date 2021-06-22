解放軍出動28架軍機 侵擾台灣西南空域防空識別區

中方空軍上星期出動了數量空前的28架軍機，侵擾台灣西南空域的防空識別區。

不過，《大眾機械》（Popular Mechanics）網21日分析指出，這行動目的在於秀拳頭，雖然充滿挑釁意味，但並未侵犯台灣領空。同時分析強調，雖然北京傳達威懾訊息的用意明顯，但卻表現得相當不專業。

台灣國防部官網說，解放軍15日出動了14架殲-16和6架殲-11戰機、4架轟-6轟炸機、2架空警-500空中預警與指揮控制機，1架運-8電戰機和1架運-8反潛機。而公開的地圖顯示，這些軍機都是從解放軍東部戰區的福建省連城縣龍岩冠豸山機場起飛。

其中殲-11和殲-16戰機，以及空警-500指揮控制機直接飛向南海，接著飛返基地。它們或許是充當其他軍機的快速反應部隊，而其餘軍機在返回大陸前，則繼續沿著L形航線繞台。只有4架殲-16伴隨轟炸機，電戰機和反潛機飛行。

分析指出，根據國際法，雖然它們侵擾台灣防空識別區，但並不等於侵犯台灣領空，也沒有違法。通常各國空軍會劃設防空識別區，以標明飛機接近到甚麼範圍，他們就該提高警戒，並預先防範。

分析強調，雖然大家都說，中方空軍變得較熟練，但這次並沒有表現出來。解放軍有好幾座基地面向台灣，但顯然他們這次需要從龍岩冠豸山機場出動所有的軍機。而這意味中方空軍司令嚴密控制著飛行員，大批指令從上而下貫徹，好讓他們進行相當初級的訓練。

其次，中方空軍的航跡也沒多令人印象深刻，戰機直線往返，基本上在空中形成一條直線。而其餘軍機在返航前，偷偷以L形飛行，連繞島都沒有。

那要怎樣才真能讓人印象深刻呢？分析指出，首先要繞台飛行。或是從多個基地起飛，趁執行任務前在空中集結。再不然，就是從多座基地起飛，接著在台灣東部集結，形成空中巨鉗，同時也展現在同一個戰區指揮部下，他們能協調來自不同基地，不同空軍部隊的能力。

最後分析認為，儘管中方空軍想要向台灣傳達威懾訊號，但其實只凸顯了自身的弱點。而要是這些飛行展現了中方空軍的巔峰技能，但鄰國，甚至是美國，暫時就真的不必太擔心了。