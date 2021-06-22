總統蔡英文日前曾表示，7月底國產疫苗會開始供應，但昨日又改口稱「只是目標」。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，身為一國元首，等同於抗疫作戰最高領導人，因未打疫苗只好限縮外出行程，認為總統不該再等待國產疫苗，應盡速接種，並提出疫苗混打，提高疫苗運用及保護力。

蔡總統昨（21）日改口稱7月施打國產疫苗，只是一個目標，並未表明何時會開打，表示「願意用任何方式爭取疫苗」，同日也發文悼念美國總統拜登的愛犬。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男今稍早於臉書指出，「蔡總統能不能講出因這波失去生命的人，他們的名字？」身為總統，應該先向這次疫情失去家人的同胞，致上慰問之意。

沈政男認為，蔡總統不應再等待國產疫苗，因遲遲未施打疫苗，不太方便太靠近可能潛藏病毒的地方，只好限縮外出行程與人際互動，以降低染疫可能，但身為總統等同於是抗疫作戰的最高領導人，若因未施打疫苗而有所顧忌、不敢靠近戰場，就會阻礙對疫情的了解及判斷，甚至是對防疫人員的監督及鼓勵。

沈政男說，若要讓台灣有限的疫苗數量得到最好的運用，可效仿歐美國家混打疫苗，也就是打完AZ第一劑後，第二劑改打莫德納，其好處有兩個，一是增強免疫反應，尤其是Delta（印度變異株）虎視眈眈的情況下，保護力更為重要；二是減少AZ血栓發生的機率。

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