法國近年加強涉足印太地區應對中國。據香港東網報導，法軍日前執行洲際力量投射的任務，由戰機、運輸機及空中加油機組成的編隊，從本土不停站直飛前往南太平洋的法屬玻利尼西亞，展示有能力在48小時內，飛至1萬7000公里外的太平洋執行任務。

法國空軍表示，該支編隊由3架疾風戰機、2架A400M運輸機、2架A330空中加油機及170名人員組成。它們周日（20日）先飛越大西洋前往北美洲，之後經美國及加拿大飛往法屬玻利尼西亞，預計2天內抵達。當接近法屬玻利尼西亞時，編隊將模擬進入爭議空域並執行高強度任務，任務至週六（26日）結束。

軍方表示，這次遙遠及快速的部署行動，屬於法國在印太地區的國防戰略一部分，展示了不論事發地點距離的遠近，國家都有能力保護國民、領土及利益。

該支編隊下周日（27日）離開法屬玻利尼西亞後，前往美國夏威夷州與美國空軍F-22隱形戰機演習，目的是加強兩軍的合作性。編隊下月9日飛返法國前，將在美國維吉尼亞州蘭利空軍基地停留，紀念美國獨立戰爭約克敦戰役240週年。