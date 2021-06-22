遭批得寸進尺！ 高嘉瑜強調與禾馨無私交 撂話：若有就辭立委

台北市「特權疫苗」風波延燒，台北市長柯文哲日前指出，民進黨立委高嘉瑜聯繫北市衛生局長黃世傑，協助替小禾馨診所爭取疫苗，引爆關說疑雲，黃世傑族更批評「得寸進尺」。對此，高嘉瑜今再度透過臉書澄清，協助禾馨爭取疫苗的初衷就是保護孕婦、新生兒，醫護優先，她並未與禾馨診所任何人有私交、私誼，甚至未踏進禾馨任何一間診所過「如果有，我願意辭去立委職務」。

高嘉瑜指出，台灣出生率全球最低，每名婦女僅有1.07個孩子，這是國安問題。禾馨診所是台灣孕婦生產最多的醫療院所之一，新生兒出生占全台北市的30％至40％，一年7000多個新生兒在禾馨出生。基於此，禾馨表達希望給孕婦、新生兒最好的保護，她也認為應該協助，因此將禾馨的訴求請託多次如實轉達給衛生局，也是本於保護孕婦、醫護的初衷。過程中，衛生局也都善意積極的協助，深表感謝。

高嘉瑜強調，她堅持孕婦優先，並不是因為禾馨，而是因為孕婦、新生兒，因此她也一再爭取應該將莫德納優先給孕婦施打，包括蔡英文總統、陳時中部長也特別重視孕婦權益，許多縣市首長更主動宣布孕婦可優先施打莫德納，包括高雄、新竹、台中、台南等縣市。

對於很多第一線工作的基層人員也爭取列入優先施打疫苗對象，高嘉瑜表達認同，把疫苗留給有需要的人，因此她與家人，甚至外婆都尚未施打疫苗。

高嘉瑜重申，協助禾馨診所轉達需要疫苗的需求，基於保護孕婦、醫護優先出發點，一本初衷、心存善念、盡力而為，再次感謝台北市政府衛生局長黃世傑及基層同仁的辛勞，大家一起加油。