１名林姓男子以為國內防疫第三級警戒，警察全都投入防疫兒有機可趁，天（21日）下午騎著一輛贓車，在新北市泰山區明志路二段找尋下手目標，看到一名婦人騎車經過，竟當街搶走其至於腳踏墊上的手提包，林口警方獲報後，調閱監視器確認嫌犯逃逸路線，5小時內就將林姓搶匪逮捕到案，偵訊時，但搶來的2千已花費殆盡，林嫌訊後依搶奪罪移送送辦。

搶匪不顧疫情騎贓車搶婦人皮包，林口警5小時火速逮捕到案。

不顧疫情騎贓車搶婦人皮包，林口警5小時火速逮捕搶匪。(宋原彰翻攝)

疫情期間全國進入三級警戒，正當警察們因防疫奔波賣力投入時，一名林姓搶匪卻以為有機可趁，昨（21）日下午14時許在新北市泰山區明志路二段犯下一起搶奪案。

林姓犯嫌騎著偷來的機車，昨日下午行經泰山區明志路二段時，趁一名婦人騎車專注於路況之際，搶走放置於腳踏墊上的手提包，隨即揚長而去，留下驚魂未定的婦人，婦人回過神來才趕緊到派出所報案。

警方獲報後隨即成立專案小組查緝，調閱上百隻監視器追查也透過大數據分析，有效率的在5小時內於土城區順利緝獲林嫌，並起出作案時犯嫌之衣物、被害人皮包、證件等證物，警方訊後也依搶奪罪移送新北地檢偵辦。

警方表示於此嚴峻疫情期間，警方戮力於防疫工作，例如配合公所市場分流、取締未戴口罩、取締群聚⋯等，對於治安工作也未絲毫鬆懈，犯嫌卻錯估情勢，以為有機可趁，正所謂邪不勝正，法網恢恢，警方強調新北治安絕不容挑釁，除持續投入防疫工作，保障人民生命安全外，也更專業有效率的持續治安、交通工作且24小時不打烊，只要有人膽敢以身試法，警方必定火速緝捕，加倍奉還。