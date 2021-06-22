義大利衛生部今天表示，歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情受創最嚴重之一的義大利，將自6月28日起，不再強制民眾在戶外必須佩戴口罩。

義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）在臉書（Facebook）上寫道，依病毒散播速度分類系統列為「白色」區域者，將解除戴口罩的強制令。

這包括義大利全境，但偏遠西北部瓦萊達奧斯塔（Aosta Valley）面積最小的大區除外。

在6月28日以前，專家預期義大利全區都將列入白色區域。義大利境內今天僅新增21人染疫病亡、495人確診。

義大利自2020年年初疫情爆發以來，至今累計12萬7291人染疫病歿，425萬人確診。

目前為止，12歲以上人口中有30%已接種疫苗，也即總人口6000萬人中的1600萬人。義大利疫苗接種作業已打了4600多萬劑。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1100622