將於近日離任回中國的中國駐美國大使崔天凱，21日發表「致全美僑胞的辭別信」。他稱當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選擇，在美僑胞肩負著更加重大的責任和使命，續做中美關係穩定發展的堅定促進者。

崔天凱離任後將由中國外交部副部長秦剛接任駐美大使。

崔天凱在對美僑胞的辭別信中表示，他自2013年4月擔任中國駐美大使，轉眼在美國工作已八年有餘，將於近日離任回國，這是他外交生涯中最長的一次駐外任期，經歷了很多具有歷史意義的事件，也留下了很多終身難忘的記憶。

他說，臨別之際要特別向廣大在美華僑華人表示衷心感謝，每逢中國遭受災害、危難當頭，僑胞們慷慨捐助，也為促進中美互利合作和民心相通不懈努力，為促進統一、捍衛民族尊嚴堅定發聲。

他說，中美建交42年來，在美僑胞一直以融貫中西的優勢，成為中美友好交往的民間使者，當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選擇。

他說，此時此刻，在美僑胞肩負著更加重大的責任和使命，希望其從捍衛自身在美生存和發展權益出發，繼續做中美關係健康穩定發展的堅定促進者和積極貢獻者。