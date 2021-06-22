連日來台中降下豪大雨，水庫大進補，市長盧秀燕22日表示，大家不能掉以輕心，氣象變化，天威難測，梅雨的雨水是解除旱象救命水，也可能會帶來災害，近兩個月限水的供5停2已結束，呼籲市民朋友，平常還是要養成節約用水的習慣，水利局表示，目前鯉魚潭水庫的蓄水率到46.7％，德基水庫提升到26.4％，各地抽水機在雨勢最大時同步啟動，全力戒備、避免災情。

盧秀燕上午在視訊市政會議時表示，她沒有忘記缺水期間各界的幫助，中央各部會、水公司、經濟部，還有國軍對台中市社福、學校及沒有水塔的長照中心等單位，陸軍第5作戰區提供送水服務高達2680噸的水源，讓醫療、社福、學校不斷水。

旱象緩解，這幾天豪大雨來襲，盧秀燕表示，台中市全力防疫，其他災情也不能輕忽，各地下起豪大雨，有零星低窪地區出現淹水或路樹倒塌，市府團隊連夜冒雨排除障礙或搶修，提醒這波鋒面還未結束，市府全力戒備不鬆懈，保護市民生命財產安全。

水利局長范世億表示，這波豪雨可能會從21日一直到24日，不只半夜下大雨，也要注意雨量會集中在白天，尤其是瞬間大雨，在今天早上完成第二階段的抽水機預先設置，各地抽水機也在雨勢最大時同步啟動，全力戒備、避免災情。

盧秀燕強調，前天開始是半夜下大雨，可是白天也不要疏忽，有可能白天下豪大雨，天降甘霖也可能帶來災情，也可能帶來好消息，目前德基水庫、鯉魚潭水庫水位都有稍微上升，中區旱象解除，平常還是要養成節約用水的習慣，有水當思無水之苦。