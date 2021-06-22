工業電腦大廠研華(2395)前總經理何春盛接任大同(2371)總經理，研華對此表示樂見其成、深感支持與祝福，表示何春盛將續任公司一般董事，並希望藉此機緣能與大同有更多業務合作機會，尤其在節能、電力、新能源、自動化、系統集成等工業物聯網（IIoT）領域。

研華受台股震盪加劇影響，5月中股價下探303.5元的近半年低點，隨後股價止跌緩步墊高，今（22）日開高上漲1.66％後壓回翻黑、下跌1.05％至328.5元，於盤下狹幅盤整。三大法人近期偏空操作，上周合計賣超96張，昨日續賣超190張。

何春盛為研華共同創辦人，2009年接掌總經理職務，為因應物聯網新商機，公司2017年8月調整經營組織，任命陳清熙、張家豪與蔡淑妍擔任共治總經理，以共治、共創概念設立4大目標，分頭並進搶攻物聯網新商機，何春盛同年9月轉任執行董事。

研華表示，對於何春盛獲大同董事會任命為新任總經理樂見情成，深感支持與祝福，並希望藉此機緣，能與大同有更多業務合作機會，尤其在節能、電力、新能源、自動化、系統集成等工業物聯網（IIoT）領域。

何春盛與大同現任董事長盧明光均為大同工學院（現大同大學畢業），5月甫出任大同法人董事大同高中代表。研華表示，考量現獲任命的大同職務任務重大，何春盛將專注於該職務、免除研華執行董事責任，仍將繼續擔任研華一般董事。