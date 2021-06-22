歐盟兩個隱私權監管單位在周一提出呼籲，在公共空間禁止使用臉部辨識技術，因為此舉違反了歐盟僅允許出於公共安全原因使用該技術的規定草案。

歐盟執委會在今年4月提議對人工智慧制定規則，包括禁止大規模監聽活動，並求為該技術制定全球標準。該提案也的確允許部分高風險的AI應用，例如在審查移民和執法的領域，並規定了嚴格的保障措施，違規者可能遭罰該公司全球營業額的6%。

該提案在成為法律前，仍需歐洲議會和各成員國的批准。

歐盟兩個隱私保護機構，歐洲資料保護委員會(EDPB)和歐洲資料保護監督機構(EDPS)警告說，在公共領域對個人進行遠端生物識別將帶來極大的風險。

兩個機構在聯合聲明中表示，EDPB和EDPS呼籲全面禁止在公共空間中去自動辨識民眾的特徵，例如去辨別臉部、步態、指紋、DNA、語音，和其他生物特徵或行為訊息。

EDPB和EDPS表示，應禁止使用生物識別技術，能基於種族、性別、政治或性別取向，將個人進行分類的人工智慧系統。另外除非在特定的個案，不然也應禁止使用該技術去推斷一個人的情緒。

兩機構表示，擬議中的法規還應禁止任何類型的使用人工智慧，為個人進行社會評分，這違背了歐盟的基本價值觀，並可能導致歧視。

儘管此一意見仍不具約束力，但確實會對歐盟執委會、歐盟各會員國和歐洲議會有影響。