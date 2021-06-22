澳洲的新南威爾士（New South Wales, NSW）是澳洲歷史最悠久、以及人口最多的一個州。22日當地新確診者大增外，累積本土新冠患者也創近一周最多。同時，在NSW內最大城市雪梨，可能也會因此再度加強社交活動限制。

正當澳洲舉國上下，正努力抑制具有高度傳染性的Delta印度新變種病毒株時，22日官方數據顯示，澳洲的NSW又新增10位本土感染病例。使得6天內，已出現21位新染疫者。同時，這也是澳洲NSW州內，一個多月以來首次疫情有增溫現象。

為遏制新冠疫情再度爆發，當地政府強制要求搭乘首都雪梨的公共汽車、火車以及渡輪時，需要戴上口罩5天。同時，也呼籲500多萬名雪梨居民，就算在室內時也要戴口罩。

追蹤快速、嚴格社交規範與社區高度配合下，澳洲也算是全球防疫優等生，目前僅3萬多起新冠病例與910名疫歿者。故2021年，澳洲大部分日子裡，每日本土病例數也都是加零。