隨著全球永續意識抬頭，ESG（環境、社會、公司治理）投資正風起雲湧，昨天台灣指數公司也發布特選ESG高股息報酬指數、特選上櫃ESG成長報酬指數及特選上櫃ESG電子菁英報酬指數等三檔ESG相關指數。而台股投資人該如何挑選「ESG好股」？國泰證券與國立台北大學專家團隊共同合作，為國內上市櫃企業進行的ESG評級研究，投資人從國泰證券「股票快選App」一手掌握，目前共有113檔優質企業入選，投資人還可同時搭配基本、技術與籌碼等財務指標，交叉條件篩選出個人心目中的理想投資標的。

根據彭博社資料指出，截至2021年第1季，全球ESG概念基金規模已達1.38兆美元，與2020年同期0.74兆美元相較，基金規模大幅成長86％，熱烈程度可見一斑。國泰證券表示，近年來隨著全球主要國家政府與企業大力倡議，以及COVID-19疫情催化全球重視永續議題，投資人也開始意識到個人投資於社會責任的意義，不只關注企業的財務表現，同時也會考慮企業對永續經營、節能減碳與社會正義等層面的影響，透過投資ESG評等好的公司，督促企業在環境、社會及公司治理朝向更友善、包容與盡責的方向前進，形成一個良好的正向循環。

國泰證券指出，此次收納在「股票快選App」題材選股專區的113檔ESG概念股，主要依據SEED（社會、經濟、環境、揭露）四個構面評分，挑選排名在前42.5％、永續評等在BBB投資等級以上的個股標的，評等過程不僅透過數據分析，研究員更會因應企業突發事件進行實地訪查，為企業與投資人搭建ESG議合的橋梁。此次入選的產業前三名，以金融業17家居冠，其次依序為電腦及週邊業的14家與半導體業的10家，未來將持續定期更新，對ESG議題有興趣的投資人不妨多加善用，透過永續投資發揮個人影響力。