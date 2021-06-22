董事何春盛任大同總座 研華：樂見其成 11:352021/06/22 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球工業物聯網大廠研華（2395）表示，執行董事何春盛獲大同公司董事會任命為總經理，本公司樂見其成並深感支持與祝福。 研華指出，希望藉此契機，有更多機會與大同進行業務合作，尤其在節能、電力、新能源、自動化、系統集成等工業物聯網領域，而何春盛也將繼續擔任研華董事一職，惟現獲任命的大同總座一職任務重大，將專注該職務，而免除研華執行董事責任。 妄議、醜化中共中央 鞍鋼集團前總工程師張大德被查 疫情推波 企網銀交易大熱門 #全球 #研華 #系統 #大同 #何春盛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華為遇襲 華為雲CEO 余承東扮轉型推手 04:102021/06/20 專題周報 北農爆疫情柯文哲成箭靶 何志偉送暖：不該苛責 把事情做好最重要 14:242021/06/21 政治 力成 斥資200億建竹科二廠 創造約2,000名高科技人才需求 04:102021/06/19 財經要聞 EMBA夯 企業高管掀重返校園潮 04:102021/06/21 產業．科技 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 17:402021/06/21 財經 精挑103檔尖兵 中長線看俏 04:102021/06/18 財經要聞 研華共同創辦人何春盛 出任大同總經理 04:102021/06/22 財經要聞 人事異動站 6月11日至6月17日 04:102021/06/20 專題周報 華為電信設備 全球市佔仍穩坐第一 12:402021/06/18 財經 海納百川》美贈疫苗的真相（侯漢廷） 16:422021/06/20 海納百川 《電機股》大同高層滾動式調整 提高應變力 08:202021/06/22 財經 財經熱門新聞 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 1分鐘讀財經》陸鐵礦砂遭打趴 鋼鐵股沒救了？ - 財經 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 疫苗新順位 孕婦、50歲以上入列 - 財經要聞 - 工商時報 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。