全球工業物聯網大廠研華（2395）表示，執行董事何春盛獲大同公司董事會任命為總經理，本公司樂見其成並深感支持與祝福。

研華指出，希望藉此契機，有更多機會與大同進行業務合作，尤其在節能、電力、新能源、自動化、系統集成等工業物聯網領域，而何春盛也將繼續擔任研華董事一職，惟現獲任命的大同總座一職任務重大，將專注該職務，而免除研華執行董事責任。