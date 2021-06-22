中國駐美國大使崔天凱當地週一（21日）於該使館網站發表辭別信。（新華社）

中國駐美國大使崔天凱當地週一（21日）於該使館網站發表辭別信，表示將於近日離任回國。信中指出，當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選擇，此時此刻在美僑胞肩負著更加重大的責任和使命。

崔天凱表示，他自2013年4月擔任中國駐美大使，轉眼在當地工作已8年有多。這是他外交生涯中最長的一次駐外任期，這期間的經歷、結識的朋友，都給他留下了很多終身難忘的記憶。他特別感謝廣大在美華僑華人對其工作的關心和支持，以及他們為促進中美互利合作和民心相通不懈努力，為促進祖國統一、扞衛民族尊嚴堅定發聲。

針對中美關係，崔天凱指出，兩國建交42年來，取得歷史性成就，兩國利益早已緊密交融。他希望在美僑胞從捍衛自身在美生存和發展權益出發，從維護中美兩國人民的根本利益出發，從促進世界的和平穩定和繁榮出發，繼續做中美關係健康穩定發展的堅定促進者和積極貢獻者。

今年4月，美媒報導指68歲的崔天凱即將離任，由外交部副部長秦剛接替，惟中美官方均拒絕置評。