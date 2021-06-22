太平山上的紫葉槭「楓紅」美景讓人陶醉。（太平山莊提供／胡健森宜蘭傳真）

距離原訂的三級防疫管制解封日還有一個星期，雖然對於是否能如期解封還是個未知數，但民眾已經紛紛提前「自主解封」，甚至開始為解封後的出遊超前部署，太平山莊七、八月份的訂房率不斷提高，假日更是一房難求，解封後的出遊潮盛況恐怕會相當驚人。

即使中央尚未宣布解封，但憋不住的民眾早已自己出門透透氣，根據統計，國五、雪隧假日的車流量已經比前二周爆增了50％，而民眾真的是悶壞了，太平山莊七月的網路訂房率已經達到五成，八月更提高到七成，假日訂房則是「全滿」。

雖然許多民眾已紛紛為解封後的出遊「超前部署」，不過如果對照疫情爆發之前，目前的訂房率還是少了許多，太平山莊經理黃信偉表示，以往七、八月因正值暑假期間，太平山莊是一房難求，今年以目前的訂房率來看，「算是很少了！」。

黃信偉說，一但解封，太平山上確實是個很不錯的地方，山上白天的氣溫大約只有22度上下，晚上更降至16、7度，是絕佳的避暑去處，此外，太平山上現在的紫葉槭長得正好，紫葉槭從4月展葉期開始一直持續到9月的落葉期，都能欣賞到「楓紅」美景，不需要等到秋天才能看到楓紅。

另外要提醒的是，如果民眾想要上太平山搭乘「蹦蹦車」，則會大失所望，因為目前正在施做邊坡工程，依照預定進度，要到11月初才會恢復營運，因此在今年暑假，將無法體驗搭乘太平山蹦蹦車的樂趣。