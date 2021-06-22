新北市議員江怡臻今上午至土城醫院、三峽恩主公醫院、以及新北市消防局土城分隊、清水分隊、頂埔分隊致贈防疫物資，盼維護第一線的執勤安全。（江怡臻提供）

本土疫情嚴峻，三級警戒進入第6周，新北市議員江怡臻今上午至土城醫院、三峽恩主公醫院、以及新北市消防局土城分隊、清水分隊、頂埔分隊致贈防疫物資；江怡臻表示，抗疫人員前線奮戰壓力絕非一般人能想像，籌募物資就是希望做他們的後盾，維護第一線的執勤安全。

江怡臻今與土城區工商婦女企業管理協會簡賴蕊會長、陳美霞會長、張碧妙總幹事捐贈隔離衣1000件給消防局土城分隊、清水分隊、以及頂埔分隊；同時協同三峽廣行宮主委黃騰霆、普力生化公司董事長吳紹豪、諾貝達磁磚執行長陳萬坤合捐土城醫院、三峽恩主公醫院各2台二氧化氯消毒機、各2000顆消毒錠、以及6箱承德油脂黑糖香皂，力挺抗疫人員。

土城醫院長黃璟隆表示，土城醫院面對此次疫情，開設3個專責病房、土城戶外篩檢站及深坑集中防疫所（252個房間），及市民施打疫苗服務，所有同仁總動員為市民服務；三峽恩主公醫院副院長胡太晉表示，恩主公醫院肩負抗疫重責，雖分流上班，但仍全力守護民眾健康，昨日也開設社區快篩站，讓三峽居民就近篩檢，目前運作良好。

江怡臻表示，新北是這次疫情的重災區，許多消防醫護的工作量早已超出負荷，但基於保護台灣人民的使命感，硬咬牙苦撐，捐贈這些物資或許無法分擔他們身心的辛勞，但足夠的防護裝備至少能讓消防醫護們無後顧之憂，做他們堅強的後盾。

江怡臻指出，大家要合力戰勝疫情，除了遵循政府的政策，民間的力量也不可忽視，盼有能力的民間單位和機關，有錢出錢，有力出力，同心協力對抗病毒，大家共同當後援全力相挺。