許多人童年對《遊戲王》動漫勢必不會陌生，尤其當中卡牌決鬥更是兒時記憶，也引發許多人蒐集當中的實體卡牌，但這份收藏價值近日卻震驚大陸全網。6月21日安徽滁州中院對刑事案件被執行人的遊戲王「青眼白龍」紀念卡牌進行法拍，起拍價80元（人民幣，下同），卻在開拍僅半小時經歷2105輪競買後，價格突破8700萬元。

但隨後因可能存在惡意炒作與競價行為，阿里司法拍賣中止了本場拍賣，理由是拍品與實際競拍價格嚴重不符。據每日經濟新聞報導，可以看出後來出價的有很大機率就是惡意抬價了，在總價8000萬時還有人加價1塊錢，基本屬於惡意競價。

由於任何人只需繳納100元的保證金，便可加入這張卡牌的爭奪，競拍的加價幅度甚至低至1元一次。根據阿里拍賣顯示的競拍結果，該張「青眼白龍」紀念卡競拍出價最高已超過8700萬元，整個拍賣有1萬8104人報名、2105人出價拍賣，圍觀超過200萬次。

也因此讓這張卡牌背後的原主人引起了廣泛關注，來自於出生於1995年的原主人張某，曾負責房產資金託管工作，因涉嫌貪污近7000萬元，被當地法院於去年11月被判處無期徒刑，沒收個人全部財產。

據公開資訊顯示，遊戲王卡牌是KONAMI公司開發的集換式卡牌遊戲《遊戲王卡片遊戲》中使用的遊戲紙牌。此次被拍賣的卡牌是2019年Konami官方發行的一張20周年紀念版「青眼白龍」遊戲王純金卡牌，用料為約11g的24K金，屬於王者級藏品，官方定價為20萬日元。根據近期日本拍賣網站的成交價來看，市值估價在20到30萬元左右。

而該系列卡牌累計發售也已突破251億7000萬張，創造世界上販賣數量最多的商業卡片遊戲的金氏世界紀錄。