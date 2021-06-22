聯亞生技集團關係企業美國Vaxxinity公司，日前與我國友邦巴拉圭衛生福利部簽署100萬劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗UB-162的採購合約。外交部表示，我國政府一向鼓勵台灣企業與友邦加強交流與合作，樂見聯亞生技集團與巴拉圭衛生福利部簽署疫苗採購合約，積極拓展海外商機，並將續提供必要的協助。

這項合約於16日在巴拉圭首都亞松森（Asunción）簽署，巴拉圭衛生暨社會福利部部長波帕（Julio Borba）、Vaxxinity策略長哈里森（Jon Harrison）以及台灣駐巴拉圭大使韓志正也出席簽約儀式。

《彭博》報導，等台灣食品藥物管理署（TFDA）通過緊急使用授權（EUA）之後，巴拉圭國家衛生監督局（DINAVISA）也會緊急授權，預計今夏稍晚出貨給巴拉圭。

Vaxxinity公司是我國聯亞生技集團的關係企業，依據雙方所簽合約內容，由聯亞生技集團研發的UB-162疫苗一旦取得我國緊急使用授權後，巴拉圭將可率先成為獲得該疫苗的國家之一。