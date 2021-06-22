全國疫情延燒不斷，且已升級為三級警戒，中央宣布禁止室內5人及室外10人群聚，出門在外需配戴口罩，然而在桃園市大園區一間宮廟不僅無視防疫規定擅自開放參拜，現場甚至有11人群聚，警方獲民眾檢舉後到場取締，依法移請衛生局裁罰。

大園分局大園派出所於21日晚間接獲民眾報案，稱在聖德北路上的一間宮廟內有多名男女聚集，警方獲報立即前往查看，發現在場包含徐姓女宮主在內，有7男4女共11人群聚。徐姓宮主表示，現場僅有2人是她的朋友，其餘8人均是前來參拜的信眾，當時是因為擔心信眾在廟外聊天會吵到鄰居，才會讓他們到廟裡坐，沒想到後果這麼嚴重。

警方表示，由於現場多達11人群聚，其中還有一名男子未配戴口罩，均明顯違反防疫規定，警方蒐證後當場填寫傳染病防治法稽查紀錄表，移請衛生局裁罰，室內5人、室外10人以上群聚，可依傳染病防治法規定，處以新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，未配戴者則可處3千至1萬5千元。

大園警方表示，目前全國防疫警戒仍為第三級，宗教場所均暫停開放，民眾應避免前往並減少不必要的聚會，出門務必全程戴口罩，如有違反規定將依傳染病防治法開罰，呼籲大家切勿心存僥倖、以身試法。