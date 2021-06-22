這些年來，「星際馬雅十三月亮曆法」（以下簡稱「十三月亮曆」）成了我生活中最重要的修練系統，不僅是每日陪伴著我的超級好友，更是一套我深愛的自我探索工具。

究竟，「十三月亮曆」是什麼呢？

這是一套來自西方的「曆法」，依循著自然的時間法則，將舊週期12：60機械式的頻率，轉換到新週期13：20的自然法則。透過改變時間的使用方式，我們能有意識地提升頻率。而曆法傳遞者：荷西．阿圭勒斯博士（又稱Valum Votan），他認為時間不只是金錢，時間更是藝術，「Time is Art」是他的理念。

曆法的編制，可以依照每天的日子（西元年月日），計算出一組星系印記（Galactic Signature）以13個調性數字搭配20個圖騰特質，顯示當日能量的運行勢能、共時訊息、學習的功課、同步發生的頻率，以及該能量當下所在的頻率位置。

同時，如果你利用自己的生日來進行探索，每個人依照自己的西元出生年月日計算，也會得到一組星系印記（Galactic Signature）的編碼，我們會稱這個號碼為「銀河常數」，意味著我們與生俱來的特質與能量配備。

十三月亮曆，以西元7月26日作為起始的第一天，依照月亮繞行地球28天的週期，來計算一個月，一整年總共有13個月亮週期（也就是13個月）。

因此，每年7月26日的印記就成了當年度的宇宙頻率，更是當年專屬的「年度能量」。這一天的能量，則是錨定了整年的頻率：包括顏色、調性、圖騰。

大家一定會很好奇，為何是這個日子呢？因為西元7月26日這天，天狼星、太陽、地球，三行星會校準「在同一條線上」。因此，當我們開始在生活中使用這套曆法時，也就是與銀河系整體共同的能量同步運作。

與此同時，2021年7月26日即將來到，意味著充滿挑戰的風暴年就要過去了，我們馬上要迎接「電力黃種子年」的到來（每四年都會遇到一次黃種子年，圖騰相同、調性數字會更換），這是充滿豐收品質、著重心靈力量的一年呀！

●十三月亮曆：關於生命的教導 更是一套「共時」的宇宙曆法

當你在生活中練習並利用曆法來實踐，就是開始「校準」頻率，讓自己回到「自然的頻率」當中，與宇宙本源能量同頻共振。

藉由觀察每天的星系印記，都是與第四次元心電感應的連結，我們運用這樣的能量校準，讓我們的能量與宇宙對頻，替我們的心智開啟嶄新潛力，完成生命真正的蛻變，讓生命更寬廣。

當你學習這套曆法，便會開始回歸自然的時間法則（相對於2012年之前的舊時代機械法則12：60），你會認識自己的宇宙源頭能量，這種方式就是開始給予地球母親最大的愛，也是給自己最大的支持。同時，你會開始認識身邊每個人的真實力量，而這也是給予他人支持的一種方式。

我接觸與實踐曆法已經九年了，從西元2013年開始接觸並學習十三月亮曆，這一年的7月26日開始是「銀河黃種子年」，也就是新世紀的第一道光，當時地球頻率正進入一個準備期。中間經歷了七年的時間，讓我們好好調整自己的頻率，進入次元的轉化階段，迎接2020年進入月亮藍風暴年，也就是疫情爆發，帶來世界的大改變！這些種種的變革與翻轉，從曆法的年度整體脈動中，看得到清晰的線索。

●黃種子的這一年，生命課題的學習，有兩個部分：

第一是「清楚聚焦在自己的目標上」。透過在生活中學習與探索，找到並專注投入於目標裡，在過程中慢慢增長信心，看見自己擁有無窮潛能。

第二是關於「耐心」，在達成目標的同時，練習耐心等待而不著急，跟隨自己的速度到達目的地。只要給予足夠的時間，放掉壓迫與壓力，種子自然會發芽並開花結果。

在黃種子的這一年，會共時發生的收穫，也有兩部分：

一是可能會遇到考驗耐心的事；二是可能會有豐收的好消息，或是之前種下的種子已經開花結果。例如之前經營的投資項目、客戶或訂單，紛紛展現豐收成果。也可以說是收禮物的一年。

藉由時常彩繪「胡娜庫」許願，並以「從未來看向現在」的完成式來寫心願，是調頻的絕佳好方法。宇宙不辜負我們的願力，只要你敢要，宇宙都敢給，海派大氣地寫下心願吧！

整年度都是非常適合許願的能量，把能量意念的種子灌注到心願中。