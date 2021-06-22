1名女大生的阿嬤多年前診斷出肝臟有問題，當時95歲仍硬朗的她身體狀況急遽下降，飽受病痛折磨，2年前不幸去世；而該女大生從小與阿嬤生活，回憶起生活的點點滴滴，她說看到阿嬤因病魔生活痛苦相當不捨，如今能解脫，「我真的很替她開心，很開心阿嬤死了」，並向天上的阿嬤承諾會過好生活，努力完成阿嬤的期許。

1名女大生在Dcard上發文表示，她與阿嬤生活了十幾年，阿嬤平時常會叨念，看新聞時需要她在旁邊用閩南語翻譯，還會無預警地邊走邊放屁，種種小事都是她與阿嬤生活的點滴；不料2年多前阿嬤做了身體檢查才發現肝臟有問題，短短幾個月從90幾歲健壯老人變成走路需要攙扶、毫無胃口的狀態。

1名女大生的阿嬤2年前因肝臟問題不幸去世，女大生說看到阿嬤因病魔生活痛苦很不捨，如今能解脫，「我真的很替她開心，很開心阿嬤死了」。（圖／翻攝自Dcard）

該女大生說，阿嬤生病時曾說過想吃豆花，她馬上搭20多公里的公車帶都豆花給阿嬤；某天放學家突然傳訊息說阿嬤過世了，要她馬上回家，她跪在阿嬤遺體前想著曾答應阿嬤的事，「阿嬤，等我賺錢我要帶你去日本玩」、「阿嬤，你等我，我會找一個很帥的男朋友，會生一個很可愛的孫子給你抱」，如今卻無法實現了。

該女大生說，阿嬤走後她沒有哭過，「阿嬤離開了我真的替她開心，因為我看過她走之前的那段日子有多痛苦」、「我更不希望她活下來是痛苦、不快樂的，我也知道她不會想看到我哭」，她至今仍常常到海邊想念阿嬤，並努力完成阿嬤的期待，也不會忘記曾許下的承諾，「但阿嬤你在哪裡？你…聽得到嗎？」

許多網友看到文章後相當動容，留言說「一開始以為是什麼不孝的長篇大論，點進來有洋蔥」、「死亡真的可以不是一件壞事，都這麼大年紀了是喜喪」、「我眼眶泛淚」。