中央氣象局對中南部發布豪大雨特報，蔡英文總統表示，經濟部昨天已完成豪雨應變機制的二級開設，並在全國預先準備好大型抽水機。「我們會嚴陣以待」。她也提醒民眾，如果想陪長輩出門打疫苗，一定要先注意雨勢和施打站的開設狀況，確保安全。

央氣象局針對10縣市發布豪雨、大雨特報。其中嘉義、台南、高雄、屏東要留意豪雨，周五前要嚴防致災降雨。又以今明兩天雨最大。

蔡英文今天在臉書提醒「今天梅雨鋒面來臨，請小心豪大雨！」她說，根據中央氣象局的資訊，在梅雨鋒面加上西南風影響下，今天不僅全台都有雨，中部、南部和台東，更是有可能出現大規模或劇烈豪雨。短延時強降雨伴隨著雷擊、強風， 容易造成災害，請大家一定要保持警戒。

蔡英文指出，目前，高雄市政府已經宣布，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區今天停止上班上課，也暫停疫苗接種作業。其他縣市的朋友，如果想陪長輩出門打疫苗，一定要先注意雨勢和施打站的開設狀況，確保安全。

在中央的部分，她說，經濟部昨天完成豪雨應變機制的二級開設，確認了各地的防災整備情形，並在全國預先準備好1528台大型抽水機。「我們會嚴陣以待，也拜託大家務必隨時注意官方氣象資訊了！」