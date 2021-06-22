隨著疫情指揮中心宣布的確診病例數降至百人以下，傳出疫情指揮中心將於28日前，宣布藝文場館、運動場地及餐飲小吃店提早放寬管制。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天證實，政院正邀集各部會討論中，一旦確定會立即對外說明。

面對經濟受疫情衝擊，傳出行政院近日召開內部會議，討論本次第三級警在6月28日到期後，將採取「微解封」措施，讓藝文場館、電影院、圖書館、會展場館、運動場所及餐飲小吃店先行解封；甚至不排除在28日前就先放寬管制。

對此，陳宗彥證實這項訊息表示，政院在邀集各部會討論中，這項政策若有確定一定會立刻對外說明。

陳宗彥也表示，今上午與地方政府舉行視訊會議做出兩點注意事項，第一端午連假後，各地尚未出現因返鄉人潮而發生的感染事件；而雙北地區疫情雖也逐步趨緩，但各縣市仍有零星群聚感染事件爆發，因此目前仍是維持全國三級警戒措施。

陳宗彥說，同時，要求各縣市加強疫調及接觸者的追蹤管理，強化社區篩檢及病歷監測能力，以求早日發現個案控制疫情，並防止疫情反彈出現新一波的流行。

陳宗彥進一步指出，針對獨居失能的長者，為了照顧他們的健康，衛福部也特別強化訂定「新冠病毒三級警戒期間關懷獨居長者措施」，請地方政府強化服務機制，整合社政、衛政、民政、警政及民團的力量，盤整資源強化人力調度，對於超過24小時沒連繫上的長者要建立緊急機制前往實地訪視。

對於列冊關懷的獨居長者，指揮中心也要求地方政府透過既有關懷體系，協調社區關懷據點志工排班，每隔1日以通電話或其他方式聯繫關懷，並了解健康狀況。