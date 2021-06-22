新竹市22日上午10點率全國之先，對全市1139位孕婦開打，市長林智堅特別到關心施打狀況。（陳育賢攝）

新竹市22日上午10點率全國之先，對全市1139位孕婦開打，市長林智堅特別到關心施打狀況。（陳育賢攝）

新竹市22日上午10點率全國之先，對全市1139位孕婦開打。（陳育賢攝）

新竹市22日上午10點率全國之先，對全市1139位孕婦開打。（陳育賢攝）

中央流行疫情指揮中心21日將孕婦列為第6類優先接種對象，新竹市22日上午10點立即率全國之先，對全市1139位孕婦開打，並且可供準媽媽們選擇AZ或莫德納疫苗接種，多位準媽媽表示，很開心政府開放將孕婦的順位往前挪，昨晚接到通知，今天上午就趕緊來施打。

為照顧孕婦健康，新竹市政府近日超前部署，預先完成全市1139位孕婦的造冊，並再新設具有空調冷氣設備的室內體育館作為大型接種站，同時向中央建議在下波優先施打。

而中央昨晚宣布將孕婦列為第6類優先施打對象後，市府昨晚即緊急通知全市孕婦，且由於新竹市於本月18日獲配1000劑莫德納疫苗還沒釋出施打，此次特別保留給孕婦自由選擇施打品牌，並於今天上午10點準時開打。

市長林智堅表示，此次規畫的「孕婦疫苗施打計畫」是於新設的「新竹市立體育館疫苗施打站」作業，並採「宇美町2.0」改良打法，孕婦到場就在原位資料審查、醫師問診，接著施打、休息觀察，減少走動的勞累。

他說，施打作業現場也邀請專業婦產科醫師團隊加入防疫新竹隊，包括台大、馬偕、國泰婦產科醫師都會進駐疫苗施打站，在場為孕婦提供問診、諮詢。

1位準媽媽說，很高興政府將孕婦的順位往前挪，更謝謝新竹市政府保留了莫德納疫苗給孕婦們，讓她們可自由選擇AZ或莫德納施打，因此昨晚接獲通知，今早就依市府通知的接種時段前來施打；據了解，今天上午孕婦都選擇莫德納疫苗。

此外，竹市78歲以上長輩接種率已達65％，而本月17日獲配的5900劑疫苗，還剩1000多劑，今起也再下修施打年齡至77歲以上長輩，共計有1908人。

另，全市有2212位鄰長協助疫苗接種通知等實質防疫工作，也已造冊完畢，並也已爭取中央同意中，只要中央點頭列入，地方有疫苗就可馬上施打。