源自於印度的Delta變種新冠病毒愈來愈受到關注與擔憂。

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）昨（21）日警告，源自於印度的Delta變種新冠病毒是目前傳播速度最快、適應能力最強的變種病毒，而且還會「挑出」最脆弱的族群下手，他警告還未接種疫苗的人要小心。

美媒CNBC報導，WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩昨日在記者會上示警，Delta變種病毒還有可能變得「更致命」，因為它在人群中傳播的方式更有效率，而且最終會找到脆弱族群，「那些人會重病、必須住院治療，還有可能死亡。」

他說目前還沒有真正發現結合高傳染性與致死率2種特質的變種病毒，但是Delta是所有變種病毒株中「最有能力、傳播速度最快、適應力最強」的病毒。

「Delta病毒速度更快、更強壯，它會比先前的變種病毒更有效率地挑出脆弱族群，因此沒有打疫苗的人將面臨更大風險」，萊恩說。

萊恩強調各國領袖、公衛官員能夠藉由捐贈、配送新冠疫苗來保護最脆弱的族群及前線抗疫人員，但是目前全球還沒做到，他引述世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的說法，「全球面臨災難性的道德失敗。」

國際社會愈來愈關注Delta病毒的破壞力，世衛18日宣布Delta變種病毒正在成為全球的主要病毒株。世衛上個月將Delta列為「高關注變異株」（Variants of Concern，VOC），代表它更具傳染力、致死率更高、或是更能抵擋現有疫苗與治療方式，研究顯示，Delta的傳染力比源自於英國的Alpha變種病毒增加60%。

世界流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，Delta目前已經傳播全球92國，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據顯示，美國近期新增確診病例中，Delta變種病毒佔了10%，而且正逐漸成為美國疫情的主要病毒株，英國疫情目前則已經受到Delta主宰。

另外，雖然有報導指Delta變種病毒會引起更嚴重的症狀，但是世衛官員表示還需要更多研究來證實這項結論。

美國賓州費城兒童醫院疫苗教育中心主任歐菲特（Paul Offit）疾呼：「我們現在需要接種疫苗，現在就讓所有人接種疫苗。」