中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，外型甜美、身材惹火，時常在社群平台放送福利照，擁有71萬粉絲愛戴。她最近曬出一組彈琴辣照，漂亮又性感的模樣再度讓網友戀愛了！

巫苡萱前天（20日）在IG貼出四張彈烏克麗麗的照片，寫道：「好久沒自拍，『我與我的新玩具』最近的你們都還好嗎？」畫面中，巫苡萱的烏黑亮麗秀髮隨性灑落，臉上施抹清淡妝容，身穿白色細肩帶上衣和牛仔長褲，按著弦時白色肩帶逐漸滑落，裡面的內衣肩帶也跟著掉下來，最後直接變成平口，辣露雪白香肩，豐滿的雙峰將上衣撐出渾圓形狀，火辣辣的養眼畫面全被看光，網友忍不住大呼：「又美又有才」、「美暈 請多放自拍」、「好好看」、「衣服給我穿好喔」。

不只如此，巫苡萱今（22日）深夜在IG限時動態PO出福利短片，雖然沒有露臉，但身上只穿一件水藍色細肩帶連身短裙，除了秀出雪白的大腿，在彈琴過程時不時露出傲人北半球，遊走走光邊緣的畫面給人無限遐想空間。

不過粉絲恐怕要傷心了！因為巫苡萱已經死會了，被拍到和「BLACKMIGHT黑色勢力」成員REX在大安區摟腰、拍屁股，最後還一起回到香閨，互動非常親密，男方也在IG曬出與巫苡萱的甜蜜合照，被視為宣示主權，啦啦隊員曲弈趁機慫恿REX可以求婚了，得到對方大方回應：「是該下一個階段了」看來好事已不遠。