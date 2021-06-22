SEMI（國際半導體產業協會）今(22)日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年5月北美半導體設備製造商出貨金額為35.9億美元，連續第5個月創新高，較2021年4月最終數據的34.3億美元相比提升4.7%，相較於2020年同期23.4億美元則上升了53.1%。

國際半導體產業協會（SEMI）統計，北美半導體設備製造商出貨金額於今年1月首度突破30億美元關卡，隨後持續逐月攀高，5月再創新高紀錄。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「北美半導體設備製造商出貨金額持續保持顯著的增長。隨著半導體行業採取措施緩解近期製造能力的限制，半導體設備投資將繼續創下歷史新高。」

今年隨著晶圓代工供不應求以及記憶體產業復甦，半導體大廠紛紛擴張資本支出，帶動北美半導體設備製造商出貨金額已連續5個月在30億美元之上，且連續5個月創新高。台積電(2330)已將今年資本支出調高至300億美元新高，成為帶動全球半導體設備市場今年再創新高的推手之一。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將今年資本支出自原訂的250億至280億美元，調高至300億美元，也較去年大增約74%。台積電並預計，未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。