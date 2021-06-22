美股強彈，台積電ADR仍跌1.42%，台積電(2330)股價開高後震盪，早盤開漲2元為585元，最高達588元，漲5元，但盤中翻落至平盤以下，壓抑台股電子股多頭氣勢。

上周五一家美系外資降評台積電，導致台積電股價21日下挫3.3%並跌落600元大關；但另一家美系外資力挺，維持原目標價780元不變，並指出，每當台積電推新製程時，市場總會浮出對營運擔憂，但事後證明，台積電動能愈來愈強，3奈米製程也不會例外，看好台積電毛利率未來幾年保持在50%出頭水準。

美系外資開出降評第一槍，外資21日賣超台積電近2.79萬張，導致股價摜壓至600元之下，並跌落月季線。

台積電積極衝刺先進製程技術，台積電今年資本支出將達300億美元，將創史上新高，未來3年並將投資1000億美元。外資憂心台積電毛利率表現恐受影響。

該美系外資報告指出，台積電憑藉商業化「摩爾定律」，取得極大成功，帶動過去長時間的本益比擴張，但5奈米製程後的資本支出強度會更高，先進製程晶圓代工的投資回報率（ROI）出現結構性下滑，因此，將台積電投資評等降至「中立」，推測合理股價為580元。

另一家美系外資仍持多方看法，指台積公司因資本支出大增，在龐大的折舊壓力與新台幣匯率強勢下，台積電毛利率近期可能落在50%附近，第二季因5奈米製程產能利用率低，很可能就是毛利率壓力最大時期，下半年隨蘋果量產，毛利率即趨穩定。台積電過去也曾因初期投資金額大增，出現過幾度毛利率下滑，但不會造成長期毛利率壓力，尤其當客戶大量投入5與3奈米製程後，台積電毛利率將進步。