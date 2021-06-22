導線架廠-順德(2351)及界霖(5285)受惠於車用產品需求強勁，今年業績看好，其中界霖前5月合併營收為25.44億元，年成長49.53%，順德前5月合併營收為42.81億元，年成長29.61%，由於兩家公司均已調漲產品價格，預估今年業績均可望遠優於去年，今天盤中股價連袂走高。

半導體市況火熱，尤其是車用半導體部分，受惠於電動車滲透率攀升及車用電子逐漸成為汽車標準配備，帶動導線架自去年第4季開始供不應求，進而推升順德及界霖業績自去年第4季起重回成長軌道，訂單能見度均已到年底。

受惠於車用及工控產品需求強勁，界霖今年第1季稅後盈餘1.12億元，年成長7.15倍，單季每股盈餘為1.2元，累計前5月合併營收為25.44億元，年成長49.53%；儘管有新台幣升值不利因素，界霖預估，第2季獲利可望優於第1季。

順德第1季稅後盈餘為1.85億元，年成長2.81倍，單季每股盈餘為1.02元，累計前5月合併營收為42.81億元，年成長29.61%。

順德與日廠合資設立、以生產智慧型手機鏡頭VCM彈片為主的德輝近期傳出拿到全球前三大手機品牌廠新客戶訂單，隨著新客戶新機將於第2季末開始拉貨，可望對順德獲利增添助力。

由於車用產品需求強勁，且順德及界霖均已調漲價格，兩家公司均樂觀看待下半年營運，界霖董事長蔡上元表示，目前客戶訂單強勁，第3季起獲利可望有不錯的表現，今年業績將逐季成長，下半年獲利將較上半年好，全年獲利成長可期。

順德表示，下半年訂單看起來不錯，全年業績有機會比去年好。