《商情》黃金亞洲電子盤走揚 11:272021/06/22 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元自高點回落，支撐金價上揚，但因市場等待聯準會(Fed)主席鮑爾稍晚於國會發表的言論，因此限制金價漲幅，若鮑爾發言偏向鷹派，不排除使金價轉跌；截至台北時間6月22日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲3.7美元，報每盎司1786.6美元。 7月白銀下跌0.075美元，報每盎司25.95美元。 7月白金上漲5.7美元，報每盎司1056.1美元。 9月鈀金上漲21.7美元，報每盎司2580美元。(商品行情網) 《商情》逢低買進 支撐紐約期金反彈 《盤中解析》台積電急殺 台股上沖下洗 #上揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頭條揭密》劉鶴主持陸第3代半導體突圍 晶片不再卡脖子？ 03:382021/06/22 政治 5月外銷訂單 傳產成長強勁 04:102021/06/22 財經要聞 股匯雙殺 台積電重挫、台幣28元保衛戰 04:102021/06/22 財經焦點 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 10:532021/06/22 財經 《台北股市》盤中焦點股：中鴻、燁輝、士紙、新興、聚陽、晶碩 10:192021/06/22 財經 航運不怕震 近114萬股東上船避風 04:102021/06/22 財經要聞 Fed無預警喊提前升息 亞股皆墨 日經最慘 04:102021/06/22 財經要聞 《基金》兆豐特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 准發ETN 08:032021/06/22 財經 《商情》好壞消息參半 紐約期棉小幅收低 10:022021/06/22 財經 外銷訂單連15紅 上半年估破3000億美元 04:102021/06/22 財經焦點 《商情》賣壓湧現 亞洲橡膠全跌 10:192021/06/22 財經 財經熱門新聞 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 1分鐘讀財經》陸鐵礦砂遭打趴 鋼鐵股沒救了？ - 財經 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 疫苗新順位 孕婦、50歲以上入列 - 財經要聞 - 工商時報 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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