因美元自高點回落，支撐金價上揚，但因市場等待聯準會(Fed)主席鮑爾稍晚於國會發表的言論，因此限制金價漲幅，若鮑爾發言偏向鷹派，不排除使金價轉跌；截至台北時間6月22日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲3.7美元，報每盎司1786.6美元。

7月白銀下跌0.075美元，報每盎司25.95美元。

7月白金上漲5.7美元，報每盎司1056.1美元。

9月鈀金上漲21.7美元，報每盎司2580美元。(商品行情網)