台塑(1301)因各產品平均價格拉升，加上開工率仍提升，預估第2季營收將會相較第一季成長，且本業獲利可望再創歷史新高，今股價開高震盪，目前上揚約2%，站穩百元大關，惟第3季因亞洲疫情升溫，加上配合歲修，營收恐出現季度下滑。

有鑑於國內、東南亞及印度疫情升溫，壓抑經濟活動及石化產品需求，加上台塑本月有6個廠歲修或工檢，比5月2個廠多4個廠，產銷量減少，台塑預估6月營收會低於5月，惟整體而言，第2季各產品平均價格及開工率仍高於第1季，預估第2季營收比第1季成長，且本業獲利可望再創歷史新高。

至於第3季，台塑除麥寮LLDPE廠配合台塑化歲修外，另安排7個廠歲修或工檢，加上麥寮正丁醇廠停車更換觸媒，合計9個廠，比第2季7個廠增加2個廠，預期開工率89%、低於第2季91%。

另外，目前台灣、印度、東南亞等亞洲市場爆發新一波疫情，多國封城再起，除了壓抑經濟活動，並降低需求外，且疫情升溫國家多為亞 洲重要生產基地，倘若疫情嚴重，影響供應鏈，恐將進一步拖累亞洲經濟復甦，不利石化產品需求增長。

台塑認為，第3季雖然是石化產品傳統需求旺季，但近期亞洲疫情升溫，需求降低，且海運費高漲，將影響石化原料去化，另外，大陸進行大宗原物料保供穩價工作，恐影響亞洲石化行情，加 上台塑第3季開工率低於第2季，產銷量減少，因此，預期第3季營業額將比第2季衰退。