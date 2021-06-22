經典奇幻作品《哈利波特》被拍成一系列電影，自2001年上映開始引爆票房與空前話題，更因此衍伸出相關系列電影《怪獸與牠們的產地》，事實上，在主線故事背後，還埋著許多關於角色的小祕密，例如「最強校長」鄧不利多，原作者J.K.羅琳(J. K. Rowling)就曾公開吐露，鄧不利多是同性戀，而他昔日親密伴侶，其實是故事中的靈魂大反派。

無論《哈利波特》電影還是原著中，對於鄧不利多這個角色，多半著墨在他的超強魔力之中，對於他的過去，始終呈現大謎團的狀態，而因為《怪獸與牠的產地》這部續作，才讓年輕時期的鄧不利多見了光，事實上，J.K.羅琳曾多次公開談論書中角色，2007年就透露過鄧不利多校長是個同志，消息一出引發粉絲熱議。

《哈利波特》原作者J.K.羅琳揭鄧不利多校長其實是同性戀。(圖／達志提供)

有名粉絲曾在推特上留言給J.K.羅琳，表示很感謝她寫了《哈利波特》，但自己很困惑，「妳說鄧不利多是同性戀，但我實在看不出來啊！」，當時J.K.羅琳作了回應：「或許同志看起來就與一般人沒有不同？」，引發外界迴響，覺得作者EQ真高。

J.K.羅琳之後接受了多家外媒如《BBC新聞》、《mashable雜誌》等訪問，大方揭露鄧不利多曾與一名黑巫師葛林戴華德(Gellert Grindelwald)交往過，這成了他人生最大的悲劇，他最後必須親手收拾最愛，後來葛林戴華德在《怪獸與牠們的產地》系列電影中現身，以最大反派登場，在片中，中年的鄧不利多站在意若思鏡(The Mirror of Erised)前，看到的就是葛林戴華德，Erised反過來拼寫就是desire(渴望)，電影中似乎也對兩人的關係給出暗示。

J.K.羅琳在《怪獸與葛林戴華德的罪行》DVD幕後花絮中，進一步揭露兩人的關係，表示鄧不利多與葛林戴華德關係是「有激情的愛情」，但不分異性戀還同性戀，或任何認同的人，在這層關係都是一樣的，「其中一方永遠不知另一個人的真正感受」。

J.K.羅琳表示，雖然她下筆時，對「性」的關係不太感興趣，也沒著墨，但相信鄧不利多與葛林戴華德之間的關係，是存在「性」的，「我感興趣的是他們之間的感情，這才是身為人類最有意思的事情」。